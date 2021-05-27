حزب العدالة والتنمية: الشعب التركي لم يستسلم قط للانقلابات العسكرية

أكّد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن الشعب التركي لم يستسلم قط للانقلابات العسكرية.

جاء ذلك في تغريدة للسيد عمر جليك، على تويتر في الذكرى السنوية الـ61 لانقلاب 27 مايو/ أيار عام 1960 في تركيا.

وأشار جليك إلى أن الانقلاب العسكري هو خيانة تتمثل في توجيه الجيش لسلاحه ضد شعبه.

وقال: "إن انقلاب 27 مايو هو بداية مساء هذه الخيانة".

وشدّد على أن الشعب التركي لم يستسلم أبدًا لهذه الخيانات ولم يتخل عن نضاله من أجل الديمقراطية.

وأضاف: "نحيي ذكرى رئيس وزرائنا الشهيد عدنان مندريس ووزرائنا الشهداء متمنين لهم الرحمة".

وفي 27 مايو/ أيار 1960، شهدت تركيا انقلابا عسكريا على حكومة عدنان مندريس، نفذه جنرالات وضباط وضعوا أياديهم على السلطة في البلاد آنذاك، وقاموا بإعدام مندريس رفقة بعض الوزراء.