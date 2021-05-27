نائب أردوغان يلتقي "حميدتي" في أنقرة

التقى فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، الخميس، محمد حمدان دقلو "حميدتي" النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، والوفد المرافق له.

وعقد أوقطاي ودقلو اجتماعا ثنائيا وآخر على مستوى الوفود، في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وشارك في الاجتماع من الجانب التركي وزراء الزراعة والغابات بكير باك دميرلي، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز.

ومن الجانب السوداني حضر وزراء الزراعة والموارد الطبيعية الطاهر إسماعيل محمد حربي، والثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي، والنقل ميرغني موسى، والتنمية العمرانية والطرق والجسور عبد الله يحيى أحمد.

ومن المقرر أن يعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا عقب الاجتماع على مستوى الوفود.