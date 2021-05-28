أنقرة.. اختبارات مجانية للكشف عن مورثات "ضمور العضلات الشوكي" عند الأزواج الجدد

أطلقت بلدية أنقرة حملة جديدة للتعريف بمرض "ضمور عضلات العمود الفقري" الذي يرمز له بالأحرف الأولى "SMA" وإجراء اختبارات التشخيص المبكر له. وبدأت بلدية العاصمة بتقديم اختبارات مجانية لكل زوجين ينويان الارتباط قبل عقد قرانهما، وقد تقدم 430 زوجاً للاختبار في شهر واحد.

ويغطي برنامج الاختبارات الذي بدأ بعد انتهاء فترة الإغلاق الأخيرة، اختباراً واحداً فقط لكل زوجين.

وفي حديثه مع وكالة أنباء الأناضول حثّ "سيف الدين أصلان" رئيس دائرة الصحة في بلدية أنقرة، الأزواج على إجراء اختبارات الأمراض "الخطيرة" وخصوصاً "ضمور العضلات الشوكي" لأنه مرض خطير ويتطلب علاجاً باهظ الثمن. وقال إن السبيل الوحيد للوقاية منه هو التشخيص المبكر الذي أصبح متاحاً من خلال برنامج الاختبارات المجانية.

كما أوضح البروفيسور "فريد شاهين" عضو قسم علم الوراثة في جامعة "باشكنت" في أنقرة، أن ضمور العضلات الشوكي مرض نادر يحدث في "1 من كل 10.000 شخص" ولكن له عواقب صحية خطيرة. وقال "شاهين" الذي تجري الاختبارات في جامعته: "إنها مشكلة صحية كبيرة" مشيراً إلى أن الاختبار يجري بأخذ عينة من دم الشخص المراد الكشف عن مورثات المرض لديه، وعزل الحمض النووي منها ليتم تشخيص المرض المحتمل.

وقال الشاب "عبد الله إمرا أتيش" المقبل على الزواج والذي تقدم للاختبار، إنه سمع بالأمر من وسائل التواصل الاجتماعي وأضاف: "اعتدنا على قراءة أخبار عن أشخاص يجمعون المال لتغطية تكاليف العلاج الباهظة لهذا المرض وعرفنا أنه يسبب ألماً كبيراً لكل من الوالدين والأطفال. لقد أقدمنا على إجراء هذا الاختبار لأن التشخيص الجيني واختبار الأجنة قبل الولادة أسهل الطرق للوقاية من هذا المرض".