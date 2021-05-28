تركيا ترحب بتوافق الفرقاء الصوماليين حول الانتخابات

رحبت وزارة الخارجية التركية، الخميس، باختتام المفاوضات المتعلقة بالعملية الانتخابية (الرئاسية والبرلمانية) في الصومال وسط أجواء من التوافق.

وقالت الوزارة في بيان: "نرحب باختتام مفاوضات العملية الانتخابية في الصومال، التي جرت برئاسة رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، وسط أجواء من التوافق وبالاتفاق المبرم ضمن هذا السياق".

وأفادت وزارة الخارجية أن أنقرة "تجدد ثقتها بأن الشعب الصومالي الشقيق والصديق يمتلك النضج السياسي والإرادة لتقرير مستقبله".

وتابعت: "نقدر الموقف الحصيف للقادة السياسيين الصوماليين ونأمل أن تكتمل العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق الخميس، نشر المشاركون في المؤتمر التشاوري الذي عقد بالعاصمة مقديشو بيانا أعلنوا فيه إنهاء جميع المسائل الخلافية التي أعاقت إجراء الانتخابات في الصومال وتحديد إطار زمني مدته شهران لإجرائها.