حميدتي: تركيا دولة مهمة ومتقدمة ونتعاون معها لتحقيق مصالحنا المشتركة

شدد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان على أن تركيا دولة "مهمة ومتقدمة"، وأنه لا بد من التعاون معها لتحقيق المصالح المشتركة.

جاء ذلك في تدوينة للسيد محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الخميس، عبر فيسبوك تعقيبًا على زيارته الرسمية التي بدأها أمس إلى أنقرة، على رأس وفد وزاري وتستغرق يومين.

وقال حميدتي في التدوينة: "أجريتُ اليوم بالعاصمة التركية أنقرة، يرافقني وزراء ومختصون، مباحثات مهمة مع الجانب التركي برئاسة فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي".

وأوضح أن المباحثات تناولت "مجالات الطاقة والنفط والزراعة والثروة الحيوانية والبنى التحتية والطرق والجسور والنقل والمواصلات".

وأضاف أن حجم التبادل التجاري وصل إلى مليار دولار، إلى جانب تطوير العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وكشف حميدتي عن اجتماع آخر عقده مع أوقطاي، بحثّا خلاله "العوائق التي تعترض طريق علاقات البلدين والتوصل إلى حلول بشأنها".

وتابع: "بلا شك تركيا من الدول المهمة والمتقدمة التي يجب التعاون معها في سودان مع بعد الثورة المنفتح على العالم وفق ما تقتضي المصالح المشتركة".

وفي 21 أغسطس/ آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.

وتشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطورا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموح لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات الثنائية حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى السودان في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حيث وقع البلدان 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة.