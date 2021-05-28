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نائبة وزير الخارجية الأمريكي: أجريت لقاء مثمراً مع نظيري التركي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 28.05.2021 11:36
آخر تحديث في 28.05.2021 12:30
نائبة وزير الخارجية الأمريكي: أجريت لقاء مثمراً مع نظيري التركي

أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، أنها أجرت "لقاءا مثمرا"، مع نظيرها التركي سادات أونال في العاصمة أنقرة، بحسب تغريدة الجمعة.

وقالت: "أجرينا لقاءا مثمرا مع نائب وزير الخارجية أونال بشأن أفغانستان وسوريا وقضايا إقليمية (الخميس)".

وأردفت: "نقدر دعم تركيا المستمر لأكثر من 4 ملايين لاجئ."

كما لفتت إلى أنها ناقشت مع أونال "أهمية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون".

بدورها قالت وزارة الخارجية التركية، في تغريدة الجمعة، إنه جرى التأكيد على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين، خلال المشاورات السياسية بين أونال وشيرمان.

كما لفتت إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حيال ملفات إقليمية، وأنه تم التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب.

وبحسب بيان وزارة الخارجية التركية فقد بحث أونال وشيرمان العلاقات التركية الأمريكية وقضايا إقليمية ودولية.

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