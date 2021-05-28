وزارة الخارجية التركية تدين إشراك تنظيم غولن في مشروع ديني في ألمانيا

أدانت وزارة الخارجية التركية إشراك منظمة "غولن" الإرهابية في مشروع "البيت الواحد" (House of One) الذي وضع حجر الأساس له الخميس في العاصمة الألمانية برلين.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أن المشروع لا يعمل على التقريب بين الأديان الثلاثة، بل يفرق بينها ويضفي الشرعية على التنظيم الإرهابي ويدعمه.

وأضاف البيان، أنه رغم كل اعتراضات المجتمع التركي والجالية التركية والمسلمة في ألمانيا، إلا أنه تم إشراك تنظيم "غولن" الإرهابي ضمن المشروع.

وأكد أن "دار العبادة (البيت الواحد) لن يكون له أي قيمة أو معنى بالنسبة للأتراك والمسلمين في ألمانيا طالما أنه يضم التنظيم الإرهابي الذي يدمر الدين الإسلامي ويستغله بما يتماشى مع أجندته الظلامية، والذي لا يمثل المسلمين في ألمانيا على الإطلاق".

وأعربت الخارجية التركية عن أملها في أن يتم التراجع عن الخطأ الجسيم دون تأخير، واستبدال التنظيم الإرهابي بممثلين حقيقيين للمسلمين في المشروع.

وأشارت إلى أن تطلعات الجالية التركية والمسلمة في ألمانيا تسير في نفس هذا الاتجاه.

وفي وقت سابق الخميس، اجتمع مسلمون ويهود ومسيحيون، لوضع حجر أساس "البيت الواحد" الذي سيضم دور عبادة للأديان الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية، في رمز للحوار بين الأديان في برلين.