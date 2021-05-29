حميدتي يشيد بجهود تركيا تجاه السودان في المجالات التنموية

أشاد محمد حمدان دقلو حميدتي، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني بدعم تركيا لبلاده، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية.

جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول، وفق بيان لمجلس السيادة السوداني.

وذكر البيان أن "الرئيس أردوغان بحث مع حميدتي والوفد المرافق مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة".

ونقل عن حميدتي الذي وصل تركيا الخميس في زيارة تستمر يومين، "تقدير الشعب السوداني للأدوار الكبيرة التي ظلت تؤديها تركيا تجاه قضايا السودان".

وتقدم حميدتي، وفق البيان، "بالشكر للدعم التركي الكبير للسودانيين في مجالات التعليم من خلال المنح التي تقدمها للطلاب، إلى جانب وقوف تركيا ودعمها المستمر للشعب السوداني لمواجهة التحديات التي يمر بها".

وأشاد "بجهود تركيا تجاه السودان والمنطقة خاصة في المجالات التنموية".

وقدم حميدتي للرئيس التركي "شرحا عن طبيعة الأوضاع في السودان بعد التغيير"، مؤكدا "ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية".

وبحسب البيان، "أكد الرئيس أردوغان في اللقاء على متانة العلاقات الأخوية بين السودان وتركيا"، مشيرا إلى "أهمية تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين".

كما أكد "وقوف بلاده مع السودان لتجاوز المرحلة الحالية".

وفي وقت سابق الجمعة، شارك حميدتي والوفد المرافق في مراسم افتتاح الرئيس أردوغان مسجد تقسيم في مدينة إسطنبول التركية.

وقال حميدتي في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: "سعدتُ اليوم بمشاركة الرئيس أردوغان، افتتاح مسجد تقسيم بإسطنبول، متزامنا مع احتفالات تركيا بفتح القسطنطينية".

وتشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطورا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموح لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات الثنائية حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس أردوغان، إلى السودان في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حيث وقع البلدان 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة.