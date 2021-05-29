قالن وشيرمان يبحثان ترتيبات لقاء أردوغان وبايدن في بروكسل

بحث متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، ترتيبات لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره جو بايدن، على هامش قمة "الناتو" ببروكسل، منتصف يونيو/حزيران المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء عقده قالن وشيرمان، في مكتب قصر "دولمة بهتشة" بإسطنبول، السبت.

وتناول الجانبان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، فضلا عن أجندة أعمال قمة زعماء الناتو المقررة في 14 يونيو، وقضايا اللقاء المنتظر على هامش القمة بين أردوغان وبايدن.

واتفق قالن وشيرمان على ضرورة استمرار التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية مثل سوريا، وأفغانستان، وليبيا، وإقليم قره باغ الأذربيجاني، وأوكرانيا، في سبيل ضمان الأمن والاستقرار .

كما رحبا باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكد قالن على ضرورة الضغط على إسرائيل لـ"التراجع عن موقفها العدواني"، واتخاذ خطوات ملموسة من أجل التوصل إلى حل الدولتين هناك.

وفجر 21 مايو/أيار الجاري، بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد هجوم شنته تل أبيب على القطاع استمر 11 يوما.

من جانب آخر، أشار قالن إلى هواجس الأمن القومي التركي، وتطلعات أنقرة من الجانب الأمريكي بخصوص تنظيمي "ب ي د" و"غولن" الإرهابيين.

وشدد المسؤولان على أهمية تطوير العلاقات الثنائية وفقا لأجندة إيجابية وتفاهم استراتيجي، رغم اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا.

وأكدا كذلك على ضرورة تناول العلاقات بين البلدين بأسلوب قائم على الثقة المتبادلة والتعاون الفعال.

ولفت قالن وشيرمان إلى أن التعاون بين تركيا والولايات المتحدة، باعتبارهما حليفين مهمين في الناتو، يعزز من قدرات الحلف ويساهم في ضمان السلام والاستقرار العالميين في مواجهة التحديات الجديدة.