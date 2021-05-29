نائبة وزير الخارجية الأمريكي تلتقي بطريرك الروم الأرثوذوكس بإسطنبول

التقت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان بطريرك الروم الأرثوذكس في إسطنبول، "بارثولوميوس" في إطار زيارتها الرسمية إلى تركيا.

ورافق شيرمان في زيارتها إلى بطريركية فنار للروم الأرثوذكس بمنطقة الفاتح باسطنبول، السبت، سفير بلادها لدى أنقرة، ديفيد ساترفيلد، ونائب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو بالمر.

وفي تصريحات صحفية خلال الزيارة أعربت شيرمان عن اعتزازها بلقاء البطريرك بارثولوميوس، "الذي يحظى بالاحترام في العالم الأرثوذكسي الذي يتجاوز تعداده 300 مليون".

ولفتت إلى أن هناك علاقة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والبطريركية، وأنه يجري التعاون بين الجانبين لحل المشاكل العالمية العابرة للحدود الوطنية.

وأعربت عن سعادتها لرؤية البطريركية كشريك في التشجيع على الحريات الدينية حول العالم.

وتطرقت شيرمان إلى اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن في بروكسل، الشهر المقبل.

ولفتت إلى أن الزعيمين سيلتقيان في بروكسل لمناقشة العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة.

بدوره أعرب البطريرك بارثولوميوس عن سعادته بسماع نبأ لقاء أردوغان وبايدن في بروكسل، من أجل التعاون الثنائي، معتبرا أن ذلك مؤشر على أن العلاقات في مستوى جيد.

ولفت البطريرك إلى أنه سيزور الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويترقب لقاء بايدن، مشيرا أن الأخير زار البطريركية مرتين عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي.

يشار إلى أن شيرمان التقت الخميس، نظيرها التركي سادات أونال، في أنقرة، وبحثا قضايا ثنائية وإقليمية.