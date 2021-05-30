اليونان.. تشاوش أوغلو يزور قبر سياسي بارز في تراقيا الغربية

زار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، قبر "صادق أحمد"، أحد الأسماء البارزة في قضية تراقيا الغربية، بمدينة غومولجينا شرقي اليونان.

و زار تشاوش أوغلو مقبرة "قهوجي" التي يرقد فيها مؤسس "حزب الصداقة والمساواة والسلام"، صادق أحمد، في إطار زيارته لليونان والتي تمتد ليومين.

كما التقى الوزير التركي مع مواطنين وتبادل أطراف الحديث معهم.

وفي تصريح صحفي، أكد تشاوش أوغلو أن دعم بلاده للأتراك الذين يعيشون بالمهجر هي أحد أهم العناصر في السياسة الخارجية.

وأضاف أنهم يقدمون كافة أنواع الدعم لأتراك تراقيا وخاصة الدعم التعليمي، مشيرا أنه سيناقش الإثنين العديد من المواضيع مع المسؤولين اليونانيين.

وتراقيا الغربية، الواقعة شمال شرقي اليونان، قرب الحدود مع تركيا، تعد موطنا لأقلية تركية عريقة يبلغ تعداد سكانها نحو 150 ألف نسمة.

يشار أن زيارة تشاوش أوغلو إلى اليونان تأتي تلبية لدعوة نظيره اليوناني نيكوس ديندياس.