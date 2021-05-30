شنطوب يزور باكستان الاثنين

يتوجه رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب على رأس وفد برلماني الاثنين إلى باكستان في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وذكرت مصادر برلمانية، الأحد، أن شنطوب سيشارك في مؤتمر تقيمه الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي، واجتماع الهيئة التنفيذية للجمعية في إسلام آباد.

وأشارت المصادر إلى أن شنطوب سيلقي كلمة أمام المشاركين في المؤتمر، كما سيعقد اجتماعات ثنائية مع كل من رئيس البرلمان الباكستاني أسد قيصر، ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجاري، ورئيس البرلمان الأفغاني مير رحمن رحماني، ورئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفارأوفا.

كما سيلتقي شنطوب الرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان.

وأشارت المصادر أن نائب رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية قاسم سوري وسفير تركيا لدى إسلام أباد إحسان مصطفى يورداكول سيستقبلان رئيس البرلمان التركي والوفد المرافق له في مطار إسلام أباد الدولي.