"كورونا" يتصدر جدول أعمال اجتماع الحكومة برئاسة أردوغان

يترأس الرئيس رجب طيب أردوغان، الإثنين، اجتماع الحكومة التركية، الذي يتصدر جدول أعماله مرحلة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية مع انخفاض إصابات كورونا وتخفيف التدابير على هذا الصعيد، والعديد من القضايا الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن يقدم وزير الصحة فخر الدين قوجة إحاطة للوزراء المجتمعين برئاسة أردوغان، حول أعمال مكافحة الوباء بالبلاد، وبرامج التطعيمات ضد الفيروس.

وأوضح أن الحكومة ستناقش على وقع المعطيات والمقترحات المقدمة من الوزير التركي، الإجراءات المقبلة في ظل العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

كما أن الحكومة ستناقش في الاجتماع المرحلة التي وصلت إليها البلاد في دراسات وأعمال تطوير اللقاحات المحلية، وأوضاع استيراد لقاحات من الخارج.

على الصعيد الدولي، يناقش الاجتماع أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقررة يومي 13 و14 يونيو/ حزيران المقبل، ومشاركة الرئيس أردوغان فيها.

وفي ختام الاجتماع، من المرتقب أن يعقد الرئيس أردوغان مؤتمرا صحفيا، يعلن فيه للشعب التركي خطوات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية اعتبارا من أول يونيو/حزيران.

يشار إلى أن تركيا دخلت مرحلة "الإغلاق الكامل" في 29 أبريل/ نيسان الماضي، وانتهت صباح الإثنين 17 مايو/ أيار الحالي، في إطار تدابير مواجهة جائحة كورونا.

وفي 23 مايو/آيار الجاري، أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل مرحلة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد نحو 3 أسابيع من الإغلاق العام لمواجهة تفشي الفيروس.