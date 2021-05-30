مباحثات تركية قطرية لتعزيز العلاقات البرلمانية

بحث رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، الأحد، مع عاكف تشاغتاي كيليتش رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

جاء ذلك في اجتماع بالعاصمة الدوحة، في إطار زيارة وفد من اللجنة البرلمانية التركية إلى الدوحة، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وجرى خلال الاجتماع "استعراض العلاقات الثنائية، بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة، وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال البرلماني"، وفق المصدر ذاته.

كما سلم البرلماني التركي تشاغتاي رسالة خطية من مصطفى شنطوب رئيس مجلس الأمة التركي (البرلمان)، تتصل بالعلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

حضر الاجتماع مصطفى كوكصو، سفير الجمهورية التركية لدى الدوحة.

ويضم الوفد 5 برلمانيين عن الأحزاب التركية الرئيسية في المجلس، وبدأت زيارة الوفد إلى قطر السبت وتستمر حتى الإثنين.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.