وزير خارجية قطر يبحث مع برلماني تركي التعاون الثنائي

بحث وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأحد، مع عاكف تشاغتاي كيليتش رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي علاقات التعاون الثنائي.

جاء ذلك في اجتماع بالعاصمة الدوحة، في إطار زيارة وفد من اللجنة البرلمانية التركية لقطر، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وجرى خلال الاجتماع "استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر ومجلس الأمة التركي (البرلمان)".

وبدأت زيارة الوفد إلى قطر السبت وتستمر حتى الإثنين.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.