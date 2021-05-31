تركيا واليونان تتفقان على الاعتراف المتبادل باللقاحات المضادة لفيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اتفاق بلاده مع اليونان على الاعتراف المتبادل باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في العاصمة اليونانية أثينا، أن الاتفاق سيسهم بشكل إيجابي في القطاع السياحي للبلدين.

وأشار إلى أن تركيا توصلت إلى توافق في الآراء مع الجانب اليوناني حول العديد من القضايا.

وأكد تشاوش أوغلو استعداد بلاده للتحاور مع اليونان دون شروط مسبقة لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وتابع: "بدأنا العمل مع الجانب اليوناني على مشاريع ملموسة، وتوصلنا إلى توافق في الآراء حول العديد من القضايا".