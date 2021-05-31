تشاوش أوغلو يزور مفتي تراقيا الغربية في اليونان

قام وزير الخارجية التركي، الأحد، بزيارة لممثلي الأقلية التركية المسلمة في منطقة تراقيا الغربية الواقعة في شرق اليونان.

وفي إطار زيارة تمتد يومين لليونان، حطت طائرة الوزير مولود تشاوش أوغلو، في مطار "ديمكريتوس" بمدينة "دادا أغاتش" (أليكساندروأوبولي)، حيث كان في استقباله نائبه سادات أونال، وسفير أنقرة بأثينا براق أوزوغرغين، والقنصل العام في غومولجينة (كوموتيني) مراد عمر أوغلو.

ومن المطار انتقل تشاوش أوغلو والوفد المرافق إلى مدينة غومولجينة، والتقى فيها مفتي المدينة إبراهيم شريف، ومفتي مدينة إسكاجة (كسانثي) أحمد مته، واطلع منهما على أوضاع الأقلية التركية في تراقيا الغربية.

وتعليقا على لقائه مع شريف ومته، قال تشاوش أوغلو في تغريدة عبر تويتر إن المفتيان يقدمان مساهمة كبيرة في الحفاظ على وحدة وتضامن الأقلية التركية وتعزيزها.

وأعقب لقائه، زيارة إلى ثانوية جلال بايار في غومولجينة، حيث استقبله الكادر التعليمي والتلاميذ في المدرسة.

كما شارك تشاوش أوغلو في مأدبة غداء أقامها المجلس الاستشاري للأقلية التركية في تراقيا الغربية بقرية "تشبللي".

وتراقيا الغربية، الواقعة شمال شرقي اليونان، قرب الحدود مع تركيا، موطن لأقلية تركية عريقة يبلغ تعداد سكانها نحو 150 ألف نسمة.

وقالت الخارجية التركية الخميس، إن زيارة تشاوش أوغلو لليونان تأتي تلبية لدعوة نظيره اليوناني نيكوس ديندياس.