نائب أردوغان: اقتصادنا الثاني نموا ضمن مجموعة العشرين

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، إن اقتصاد بلاده حلّ في المركز الثاني ضمن الاقتصادات الأكثر نمواً لدى دول مجموعة العشرين.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الاثنين، تعليقاً على نمو الاقتصاد التركي، 7 % خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكد أن الاقتصاد التركي سيتميز إيجابيا عن نظرائه حول العالم، من خلال تحويل التهديدات والأزمات التي سببها وباء كورونا، إلى فرص.

وأردف: "تركيا تواصل النمو يوما بعد آخر".

وفي وقت سابق الاثنين، كشفت هيئة الإحصاء التركية، نمو الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 7% ليسجل بذلك أعلى نمو ضمن اقتصادات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وسبق أن توقع خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع للأناضول، أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الأول من العام الجاري، 6.4 %