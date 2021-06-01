جاريباشفيلي يثمن دعم تركيا لسيادة جورجيا

أعرب رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي جاريباشفيلي، عن شكره لتركيا على دعمها بلاده في جميع المحافل الدولية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء.

وقال: "أود أن أشكر تركيا على دعم سيادة جورجيا بجميع الأشكال والمستويات، وعلى دعمها عضوية جورجيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأكد جاريباشفيلي أن تركيا صديق مهم جدا وشريك استراتيجي لجورجيا.

وقال: "أتفق تماما مع آرائكم (الرئيس أردوغان) في موضوع كون تركيا الشريك الاستراتيجي والتجاري رقم 1 لجورجيا لسنوات طويلة".

وأشار إلى وجود مشاريع مشتركة بين البلدين وأذربيجان مثل خط سكة حديد "باكو - تبليسي - قارص"، وخط أنابيب "باكو- تبليسي- جيهان".

وتابع: "اجتماع اليوم كان مثمرا جدا وناقشنا القضايا الراهنة المدرجة على جدول أعمال البلدين".

وأعرب جاريباشفيلي عن تقديره للروابط القوية والتعاون الجيد والصداقة بين جورجيا وتركيا وأذربيجان التي تشترك في مصير واحد.

وتابع: "أود أن أقول إن هناك أسسا جيدة حتى نتمكن من تطوير صيغ ثنائية وثلاثية ومتعددة الأطراف من خلال جهودنا المشتركة".

وأوضح أنه تناول مع الرئيس أردوغان قضايا إقليمية أيضا.

وأضاف: "نقلت أفكارنا حول الوضع الراهن في بلادنا والأراضي (الجورجية) المحتلة. بالطبع لا بديل من السلام. يجب حل جميع النزاعات بالوسائل السلمية".

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009، أتمت القوات الروسية انسحابها من الأراضي الجورجية، إلا أنها أبقت على وجودها العسكري في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وعبر عن إيمانه التام بإمكانية تنفيذ مشاريع جيدة مشتركة، ومعربا عن رغبته في رؤية الرئيس أردوغان في تبليسي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استقبل أردوغان، رئيس وزراء جورجيا إيراكلي جاريباشفيلي، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ويجري جاريباشفيلي زيارة رسمية إلى أنقرة، تلبية لدعوة من الرئيس أردوغان.