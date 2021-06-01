رئيس البرلمان التركي: غياب العدالة تجلى مجددًا بتوزيع لقاحات كورونا

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن غياب العدالة العالمية تجلى مجددا في توزيع اللقاحات المضادة لكورونا، رغم اليقين بأن الوباء لن ينتهي إلا عبر التطعيم السريع والفعال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية البرلمانية لـ"منظمة التعاون الاقتصادي" (تضم 10 دول)، المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وأوضح شنطوب أن القضاء على وباء كورونا لن يتم إلا من خلال تضامن عالمي واسع وتنسيق فعّال بين كافة الدول.

وأضاف قائلا: "هذا الوباء الذي تحول إلى مشكلة عالمية، قضى على حياة أكثر من 2.5 مليون شخص حول العالم، وأثر سلبا على التجارة العالمية".

وأشار إلى أن تركيا مدت يد العون خلال فترة الوباء إلى 158 دولة و11 منظمة دولية، عبر إرسال مستلزمات طبية.

ولفت إلى استمرار المساعي التركية الرامية لإنتاج اللقاح المحلي المضاد لكورونا، مؤكدًا أن أنقرة ستضع لقاحها المحلي في خدمة الإنسانية فور الانتهاء من إعداده.

وعن مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، شدد شنطوب على وجوب متابعة وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بعد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين قبل عدة أسابيع.

وأكد أن تركيا تؤيد مبدأ "حل الدولتين" لإنهاء الصراع الدائر في فلسطين، مشيرا أن أنقرة تدعم المساعي الرامية لنيل الفلسطينيين سيادتهم وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرق أيضا إلى الخلافات القائمة بين باكستان والهند بخصوص إقليم كشمير، قائلا: "نؤمن بأنه من الممكن حل هذه الأزمة عبر الحوار والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وشدد على وجوب وقوف المجتمع الدولي إلى جانب صاحب الحق وليس إلى جانب القوي.

وأمس الاثنين، انطلقت أعمال المؤتمر العام الثاني للجمعية البرلمانية لـ"منظمة التعاون الاقتصادي"، وتستمر ثلاثة أيام، تحت عنوان "دعم الشراكة البرلمانية للتكامل الإقليمي"، ويشارك فيها رؤساء برلمانات إيران وأفغانستان وطاجيكستان وستة جمهوريات تركية هي تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وتركمانستان وأوزبكستان.