وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي يزور الدوحة

قام وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي بزيارة إلى مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية في الدوحة.

وضم الوفد برلمانيين عن الأحزاب التركية المختلفة، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية عاكف تشاغتاي كيليتش، وسفير تركيا بالدوحة مصطفى كوكصو.

وتأتي زيارة مقر قيادة القوات المشتركة الاثنين، في إطار زيارة وفد اللجنة البرلمانية التركية إلى الدوحة ليوم واحد.

كما قام الوفد بجولة في استادي "الجنوب" و"الثمامة"، وهما من الاستادات التي ستقام فيها بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتعززت العلاقات بين تركيا وقطر على المستوى العسكري، بعد اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمدها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، أقيمت قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتم تنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة.

وافتتح المقر الجديد لقيادة القوات المشتركة التركية - القطرية في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين، وأطلق عليها "قاعدة خالد بن الوليد".

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الصعد، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية لا سيما قضايا الشرق الأوسط.