شنطوب: تركيا تدعم تحقيق الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الأربعاء، إن بلاده تدعم قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بأحقية الأخيرة بالتحقيق بالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال رد شنطوب على أسئلة الصحفيين عقب حضوره المؤتمر العام الثاني "للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي"، المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وأضاف: "تركيا تدعم هذا القرار بشدة، وتدعم أي تحرك دولي من شأنه التحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في فلسطين".

وأردف: "إن العدوان الإسرائيلي الأخير على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وقتل الأبرياء في غزة خلال شهر رمضان، استفزاز واضح لمشاعر المسلمين البالغ عددهم 2 مليار".

وأوضح شنطوب، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قام بتحركات دبلوماسية واسعة حول العالم من أجل اتخاذ خطوات لوقف إرهاب دولة إسرائيل ومعاقبة المسؤولين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة منعت صدور قرار من مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، عدة مرات، متجاهلةً حقوق ودماء الشعب الفلسطيني الأعزل.

وفي 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؛ جراء اعتداءات "وحشية" إسرائيلية بالمسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين.

وامتد العدوان الإسرائيلي إلى الضفة الغربية، وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة استمرت 11 يومًا، وأسفر العدوان على الأراضي الفلسطينية عن 290 شهيدا، بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب مئات المصابين.