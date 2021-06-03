الرئيس الجزائري: علاقاتنا مع تركيا لا تشوبها شائبة

أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالعلاقات الممتازة التي تربط بلاده مع تركيا.

جاء ذلك في لقاء صحفي أجراه تبون مع صحيفة لوبوان الأسبوعية الفرنسية، قال فيه إن الجزائر تتمتع بعلاقات طيبة مع تركيا.

وردا على سؤال حول التواجد التركي في المغرب الكبير، قال تبون: "هذا الأمر لا يزعجنا"؛ مؤكداً أن العلاقات بين البلدين ممتازة.

هذا، وتبلغ الاستثمارات التركية في الجزائر 5 مليارات دولار. وقال تبون: "أولئك الذين أزعجتهم هذه العلاقة دعوهم يأتون إلى هنا ويستثمروا أيضًا".

على صعيد آخر، أشار الرئيس الجزائري إلى أن الشعب الجزائري عانى في عهد الاستعمار الفرنسي من المجازر وسياسة إحراق القرى.

وأشار إلى أن 45000 شخص فقدوا حياتهم في عام 1945.

وقال: "الجزائر تتوقع اعترافا كاملا من فرنسا بكل الجرائم".

وقال إن بلاده لا تتوقع أي تعويض من فرنسا ، لكنها يجب أن "تطهر مواقع التجارب النووية".

وتحدث تبون في لقائه بشكل خاص عن العلاقات مع الدول العربية. وقال إنه منذ أن أدانت الجزائر تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل، لم يكن هناك انسجام داخل جامعة الدول العربية. وأشار إلى أنه "لا بد من إصلاح هذا".

وأكد تبون مؤخرًا أن بلاده لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل دون اعتراف هذه الأخيرة بدولة فلسطين.