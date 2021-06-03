وزير الطاقة والموارد الطبيعية: سنتوج مئوية تأسيس جمهوريتنا بأول محطة نووية

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي بأن بلاده ستتوّج المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية بافتتاح أول محطة نووية عام 2023.

وأشار فاتح دونماز، في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، الخميس، إلى استكمال تركيب وعاء مفاعل الوحدة الأولى لمحطة "آق قويو" النووية، بولاية مرسين (جنوب).

وأضاف أن تركيا تتقدم خطوة تلو أخرى لإحياء المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية، مع تتويجها بافتتاح المحطة النووية الأولى.

تجدر الإشارة أن تركيا وروسيا وقعتا في ديسمبر/ كانون الأول 2010، اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو" في مرسين.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 20 مليار دولار أمريكي ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وخلق فرص عمل جديدة، ومن المتوقع افتتاح الوحدة الأولى فيها عام 2023، تزامناً مع المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.