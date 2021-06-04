تركيا: تحييد إرهابي في بتليس مدرج على اللائحة الرمادية للمطلوبين

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، أن أحد الإرهابيين الثلاثة الذين تم تحييدهم الخميس، شرقي البلاد، مدرج ضمن اللائحة الرمادية للمطلوبين.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن قوات الدرك تمكنت الخميس من تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" في ريف قضاء "تاتوان" ببيتليس، في إطار عملية "أرن-11".

وأشارت أن الإرهابي "حكمت غازيجي" المعروف بالاسم الحركي "أريش غارزان"، والمدرج على النشرة الرمادية لقوائم المطلوبين، كان ضمن من تم تحييدهم في العملية المذكورة.

وأضافت أن الإرهابي يشغل ما يسمى "مسؤول المنظمة عن بيتليس".

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كا كا" الإرهابية، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة".

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/آب 2017.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.