أردوغان يعلن تحييد المسؤول العام لـبي كا كا الإرهابي عن مخيم مخمور بالعراق

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، تحييد قيادي في منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وذكر أردوغان عبر تغريدة أن الاستخبارات التركية تمكنت، السبت، من تحييد الإرهابي "سلمان بوزقير، الملقب بـ "دكتور حسين" المسؤول العام عن مخيم مخمور شمالي العراق لدى المنظمة الإرهابية.

وأكد أردوغان أن بلاده لن تسمح للمنظمة الغادرة والانفصالية (بي كا كا) باستخدام مخيم مخمور (شمال العراق) كـ"مركز تفريخ" للإرهابيين وستواصل تجفيف منابع الإرهاب.

وأعرب الرئيس التركي في هذا الإطار عن شكره لقوات بلاده التي نفذت هذه العملية الناجحة.

وفي مقابلة تلفزيونية مطلع يونيو/ حزيران الجاري، أكد أردوغان أن مخيم مخمور بات حاضنة لإرهابيي "بي كا كا"، مؤكدا ضرورة تجفيف الإرهاب في المنطقة.

يشار إلى أن "بي كا كا" حولت مخيم مخمور للاجئين إلى قاعدة تدريب لاستخدام السلاح، وفق تصريح سابق لمسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم شمال العراق كورمانج عبد الله.

ويقع مخيم مخمور على بعد 65 كيلو مترا جنوب مركز مدينة أربيل، وعلى سفح جبل قره شوك الاستراتيجي.