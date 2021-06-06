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تركيا تدين بشدة مقتل 100 مدني في بوركينا فاسو

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 06.06.2021 11:46
آخر تحديث في 07.06.2021 02:58
تركيا تدين بشدة مقتل 100 مدني في بوركينا فاسو

أدانت وزارة الخارجية التركية، الأحد، بشدة، مقتل أكثر من مئة مدني، في هجوم شنه مسلحون شمالي بوركينا فاسو.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ الهجوم الذي وقع في قرية سولهان التابعة لمقاطعة ياغا.

وترحمت الخارجية على أرواح الضحايا وقدمت التعازي لذويهم ولعموم بوركينا فاسو حكومة وشعبا.

وكانت وكالة أنباء "AIB" المحلية في بوركينا فاسو ذكرت أن إرهابيين أغاروا، منتصف ليل الجمعة/ السبت، على قرية سولهان في منطقة الساحل (شمال)، وفتحوا النار على المواطنين والقرويين.

وأوضحت أن المهاجمين أشعلوا النار في منازل ومتجر يعود لسكان المنطقة، مضيفة أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

وتتعرض الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، لهجمات إرهابية متكررة أودت بحياة أشخاص عديدين خلال السنوات الـ 5 الماضية، وأدت إلى تشريد آلاف يواجهون الآن أزمة إنسانية خطيرة.

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