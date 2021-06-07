أنقرة وباريس تتفقان على مواصلة الاتصالات حول المصالح المشتركة

أعلنت باريس أن وزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والفرنسي جان إيف لودريان، اتفقا على مواصلة الاتصالات حول القضايا ذات المصالح المشتركة.

جاء ذلك في بيان صادر الإثنين، عن وزارة الخارجية الفرنسية حول لقاء الوزيرين بالعاصمة باريس.

وأوضح البيان أن الوزيرين بحثا عملية السلام في ليبيا وسوريا والشرق الأوسط، وأكدا على ضمان الامتثال للجدول الزمني للانتقال السياسي والأمني والانتخابي في ليبيا، والعمل على تحقيق وقف إطلاق النار.

كما ناقشا أيضا التعاون داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو" في إطار القمة التي ستعقد 14 يونيو/حزيران الجاري، وبحثا القيم والمبادئ التي ستدعم التحالف والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وخلال اللقاء تناول الوزيران أيضا العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في نطاق قمة قادة الاتحاد التي ستعقد يومي 24-25 يونيو/ حزيران الجاري، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية ومسألة شرقي المتوسط.

وأكد الوزيران على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأعربا عن رغبتهم في عقد الاجتماع القادم للجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية "جيتكو" (JETCO) في الخريف المقبل.

وذكر البيان أن" الوزيرين اتفقا على مواصلة الاتصالات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ويجري وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، زيارة بدأت الأحد إلى باريس تلبية لدعوة من نظيره جان إيف لودريان تستغرق يومين.