تشاوش أوغلو قبيل زيارته لفرنسا: تركيا وفرنسا دولتان صديقتان وحليفتان

أكد وزير الخارجية التركي أن تركيا وفرنسا دولتان صديقتان وحليفتان وستظلان كذلك، ولن تسمحا لسوء التفاهمات بإفساد علاقاتهما.

جاء ذلك في مقال لمولود تشاووش أوغلو، في صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، قبيل زيارة مرتقبة له إلى باريس، الاثنين، تلبية لدعوة نظيره جان إيف لودريان.

وأضاف تشاوش أوغلو أن العلاقات بين أنقرة وباريس مرّت بمرحلة توتر غير معتادة، مشيرا إلى أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس أردوغان ونظيره الفرنسي، في مارس/آذار الماضي، منح الفرصة للبلدين لتعزيز علاقاتهما.

وأكد أن زيارته الحالية إلى باريس، تندرج في سياق استمرار تعزيز العلاقات بين بلاده وفرنسا.

ولفت إلى وجود العديد من ملفات التعاون المشترك بين البلدين، مثل سوريا وليبيا وإقليم "قره باغ" وشرق المتوسط.

وطالب الوزير التركي حلفاء بلاده بضرورة إدراك حقيقة أن "ي ب ك/ب ي د" و"بي كا كا" الإرهابيين، وجهان لعملة واحدة، وأنهما يهدفان إلى تقسيم سوريا، لا لمكافحة تنظيم "داعش".

وفيما يخص مستجدات شرقي المتوسط، قال تشاوش أوغلو إن تركيا لم تكن أبداً ساعية وراء أهداف توسعية، لافتاً إلى إمكانية حل الأزمات العالقة مع اليونان وفي شرق المتوسط، عبر الحوار.

في سياق آخر، قال الوزير إن تركيا عازمة على حل مشكلة منظومة "إس 400" الدفاعية الجوية، عبر الحوار البنّاء وعلى الأرضية المناسبة، مؤكداً على أن المنظومة لا تشكّل خطرا على أمن حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وعلى صعيد العضوية التركية لدى الاتحاد الأوروبي، قال تشاوش أوغلو إن بإمكان فرنسا المساهمة بشكل إيجابي في قبول عضوية أنقرة لدى الاتحاد، وتشكل قوة دفع للتقارب بين أنقرة والعواصم الأوروبية.

وأعلنت الخارجية التركية، الأحد، في بيان، أن زيارة تشاوش أوغلو إلى باريس تستغرق يومين.

وأضاف البيان أن تشاوش أوغلو سيبحث مع نظيره الفرنسي العلاقات بين أنقرة وباريس إلى جانب علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي وقضايا إقليمية ودولية.