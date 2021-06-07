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وزارة الدفاع التركية تعلن استشهاد جندي في شمال العراق

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 07.06.2021 10:35
DHA (DHA)

أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جندي تركي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في انفجار عبوة ناسفة، في إطار عملية المخلب- البرق والمخلب-الصاعقة ضد إرهابيي تنظيم "بي كا كا" شمالي العراق.

وأشار بيان صادر عن الوزارة أن الجندي استشهد في المستشفى، الأحد، متأثرا بجراحه.

وقدمت الوزارة تعازيها لأسرة الشهيد وللشعب التركي والقوات المسلحة.

كما نشر وزير الدفاع خلوصي أقار رسالة تعزية، مقدما باسمه وباسم وزارة الدفاع التعازي لأسرة الفقيد وللشعب التركي.

وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت تركيا بالتزامن عمليتي المخلب- البرق والمخلب-الصاعقة ضد "بي كا كا"، في مناطق "متينا" و"أفشين - باسيان"، في شمال العراق.

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