وزيرا خارجية تركيا وفرنسا يبحثان العلاقات الثنائية والملف الليبي

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، العلاقات الثنائية بين البلدين ومسائل إقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزيران في باريس لمدة ساعتين ونصف بعيدا عن عدسات الصحفيين، في إطار زيارة رسمية يجريها تشاووش أوغلو إلى العاصمة الفرنسية>

وحضر اللقاء وفدا البلدين، وجرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين أنقرة وباريس، إلى جانب علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي.

وناقش تشاووش أوغلو ولودريان عدداً من المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الملف الليبي.

كما تطرقا إلى التحضيرات الجارية لقمة زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" المزمع انعقادها يوم 14 يونيو/ حزيران الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل.