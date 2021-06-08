"العدالة والتنمية" التركي: لغة الكراهية مسؤولة عن دهس المسلمين في كندا

قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشليك، إن لغة السياسة والإعلام التي تشجع على الكراهية، هي المسؤولة عن جريمة الدهس المتعمد التي طالت 4 مسلمين في كندا.

وأوضح تشليك في تغريدة على تويتر، الثلاثاء، أن عملية الدهس جرت بدوافع معاداة الإسلام.

وأضاف: "من المضلل للغاية النظر إلى هذه الهجمات المعادية للإسلام على أنها أعمال فردية، فاستخدام بعض السياسيين ووسائل الإعلام لغة معادية للإسلام، يشجع على جرائم الكراهية".

والاثنين أعلنت الشرطة الكندية، مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة وإصابة صبي يبلغ من العمر 9 أعوام بجروح خطيرة، في عملية دهس متعمدة وقعت الأحد في منطقة لندن قرب مدينة تورونتو.

وقالت الشرطة إنها وجهت اتهاما لشاب يبلغ من العمر 20 عاما ألقت القبض عليه قرب موقع الحادث.

من جهته، طالب "المجلس الوطني لمسلمي كندا" باتخاذ إجراء بشأن "هجوم إرهابي على الأراضي الكندية" واصفًا تلك الحادثة بأنها "هجوم مروع".

وحسب الشرطة، أدى حادث الدهس إلى مقتل امرأة (74 عاما) ورجل (46 عاما) وامرأة (44 عاما) وفتاة (15 عاما)، بينما نجا فرد واحد من العائلة هو صبي (9 سنوات)، أصيب بجروح خطيرة.