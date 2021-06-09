أردوغان: حادثة الدهس بكندا تظهر خطورة الكراهية ضد المسلمين

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عملية الدهس المتعمدة في كندا، مبينا أن الحادثة تظهر مدى خطورة موجة الكراهية ضد المسلمين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية"، بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة.

ومساء الأحد وقعت حادثة دهس عائلة مسلمة من أصول باكستانية في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو الكندية، وأسفرت عن مقتل 4 من أفرادها، حيث قام سائق شاحنة شاب، يدعى ناثانيال فيلتمان (20 عاما) بدهسهم عمدا.

وأشار أردوغان إلى أن الهجوم الأخير في كندا هو "أوضح مثال على مدى خطورة التهديد الذي تحولت إليه موجة الحقد والكراهية هذه".

وتمنى أردوغان من الله الرحمة لمن فقدوا أرواحهم في ما وصفه بـ "الهجوم الإرهابي الشنيع" والصبر السلوان لأسرهم المفجوعة.

ولفت أردوغان أن الهدف الأول لبذور الكراهية والحقد هو المسلمون حول العالم والأتراك في أوروبا.

وأضاف: "في حين أن آلام العديد من المجازر المرتكبة من البوسنة إلى أراكان ومن تركستان إلى العراق وسوريا ومن نيوزيلندا إلى فلسطين ما زالت ماثلة، فإن جراحنا تنزف مرة أخرى مع أنباء وقوع هجمات جديدة (كندا)".

وتابع: "لن يغفر التاريخ أبدا لأولئك الذين تركوا اللاجئين للموت في البحر المتوسط وبحر إيجة".