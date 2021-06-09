أردوغان: نواجه التهديدات على حدودنا بدعم ومساعدة شعبنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تواجه التهديدات على حدودها وتكافح المنظمات الإرهابية والإجرامية بدعم ومساعدة شعبها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية"، بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة.

وأردف أردوغان: "نواجه التهديدات على حدودنا والهجمات التي تستهدف سيادتنا ونكافح المنظمات الإرهابية والإجرامية بدعم ومساعدة شعبنا فحسب".

وأكد أن البرلمان التركي الذي كان يتعثر باستمرار "بألاعيب الوصاية الخبيثة وكذلك الانقلابات والمذكرات (العسكرية)، نجح في إعادة بلدنا إلى مسار الديمقراطية بالقوة التي يتلقاها من أمتنا".