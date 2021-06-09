تركيا وقرغيزستان توقعان 7 اتفاقيات في اجتماع المجلس الاستراتيجي للبلدين

وقعت تركيا وقرغيزستان، الأربعاء، 7 اتفاقيات في مجالات مختلفة وذاك خلال لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره القرغيزي صدر جباروف، الأربعاء، في المجمع الرئاسي، بالعاصمة أنقرة.

ونصّت الاتفاقيات على تعاون حكومات ووزارات البلدين في مجالات البيئة، وحقوق التأليف، والثقافة، والرياضة، والإعلام.

ومن بين الاتفاقيات المبرمة، اتفاقية تعاون بين وزارة الخارجية التركية ونظيراتها القرغيزية.

وفي وقت سابق من الأربعاء، ترأس أردوغان وجباروف، اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وحضر الاجتماع من الجانب التركي نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ووزراء، الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والخزانة والمالية لطفي ألوان، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والتجارة محمد موش، والصحة فخر الدين قوجة.

كما شارك في الاجتماع رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركي فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، فيما ضم الوفد رفيع المستوى المرافق للرئيس القرغيزي عددا من الوزراء.

ومن المقرر أن تستمر زيارة جباروف الرسمية إلى تركيا، 3 أيام، بحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.