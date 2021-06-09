الرئيس القرغيزي يصل أنقرة اليوم في زيارة رسمية

يصل الرئيس القرغيزي صدر جباروف، تركيا الأربعاء، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الثلاثاء، سيترأس أردوغان وجباروف، في العاصمة أنقرة، الأربعاء، الاجتماع الخامس للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وسيجري خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية من كافة جوانبها، وتقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية مع قرغيزستان.

ومن المقرر، أن يتبادل الجانبان خلال الزيارة التي تستمر 3 أيام وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية إلى جانب العلاقات الثنائية.