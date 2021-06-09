تركيا.. عدد الإناث في هيئة التدريس الجامعي يفوق عددهن في الغرب

تجاوزت نسبة الأستاذات العاملات في الجامعات التركية نسبة أعضاء الهيئة التدريسية الجامعية من الإناث في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حيث حققت الطالبات والأستاذات زيادات في جميع المجالات حتى أن عدد مساعدات الأبحاث في تركيا أصبح يفوق عدد العاملين في نفس المجال من الذكور.

وأعلن المجلس التركي للتعليم العالي يوم السبت أن نسبة الأستاذات العاملات في الأوساط الأكاديمية في تركيا أصبح أعلى من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المجلس أن تركيا تضم 207 مؤسسات للتعليم العالي، بعدد طلاب يقرب من 8.22 مليون طالب وما يقرب من 91.000 أكاديمي في المجموع.

وتبلغ نسبة الطلاب الذكور في التعليم العالي 51% بينما تبلغ نسبة الطالبات 49% بعد أن كانت 42% عام 2002.

بينما تتجاوز نسبة الأكاديميات في هيئة التدريس 45% حيث تتفوق تركيا بشكل شامل على متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 41.3% ومتوسط الولايات المتحدة البالغ 42.5%.