لغة الإشارة تنتشر في تركيا برغم التحديات والصعوبات

احتفلت تركيا الأسبوع الماضي بيوم الإشارة التركية الذي يصادف 7 يونيو/حزيران من كل عام. وأصبحت لغة الإشارة أكثر انتشاراً في البلد الذي يضم حوالي 4 ملايين شخص يعانون من ضعف السمع وفقاً لأرقام غير رسمية. ومع ذلك، لا يخلو تعلم وانتشار هذه الطريقة في التواصل من التحديات.

وفي مقابلة مع مدرس لغة الإشارة، "مسعود يازجي" قال إن أكثر ما يعاني منه ضعاف السمع هو القلق من عدم الفهم وإن هذا النوع من الإعاقة لا يمكن ملاحظته في البداية سواء كان ضعف سمع كامل أو جزئي، على عكس الإعاقات الأخرى التي يمكن تمييزها مباشرة. ولذلك يندر ظهور المصابين بضعف السمع في المجتمع بمفردهم لقلة حيلتهم في التواصل.

وأضاف أن هذا الأمر لفت انتباهه خلال سنوات دراسته الجامعية لذلك بدأ في التقاط الصور. وقال: "لقد التقطت صورة لشخص ضعيف السمع من أجل المشاركة في إحدى المسابقات ونلت جائزةً على تلك الصورة لأنها أوصلت للناس رسالة مفادها أن ضعف السمع ليس إعاقةً واضحة. ومنذ ذلك الحين رحت أطور علاقتي مع الأشخاص ضعاف السمع".

وأوضح "يازجي" أنه في ذلك الوقت لم تكن لغة الإشارة منتشرة في تركيا وقال: "من أجل تعلم لغة الإشارة بدأت بالذهاب إلى إحدى جمعيات ضعاف السمع ولم يكن لدى وزارة التعليم مناهج دراسية لهذه اللغة ولا شهادات لتقييم الدارسين كما لم يكن هناك أثر للغة الإشارة في أي من الأماكن العامة. ولا يُنظر لتعليم هذه اللغة إلى الآن على أنه مهنة".

لكن الأمور تغيرت مع إعلان الرئاسة التركية عام 2020 عام التواصل، وكثفت الحكومة جهودها لتحقيق هذا الهدف من خلال صياغة سياسات ولوائح جديدة وقادت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية تطبيق القواعد الجديدة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وضعاف السمع في الأماكن العامة مثل مراكز التسوق والمطارات والمباني العامة وصالات الألعاب الرياضية ومحطات الحافلات. كما أصدرت الوزارة مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية لفحص الامتثال للقواعد المطبقة.

وحول مجال تعليم لغة الإشارة، شدد "يازجي" على الحاجة إلى من يتقن هذه اللغة في مجالات متنوعة. وقال إن العديد من الخبراء عملوا كمترجمين فوريين في مراكز الشرطة والمحاكم والسجلات العقارية وكتّاب العدل، وأشار إلى أن المتعلمين للغة الإشارة يمكنهم العمل كمدرسين في مراكز التعليم العام أو الجامعات التي أدرجت لغة الإشارة كمادة اختيارية.

وأضاف أن معلمي لغة الإشارة بدأوا بخدمة الشريحة المحتاجة مثل بعض طلابه الذين يدرّسون القرآن بلغة الإشارة للمعاقين أو يرافقون ضعاف السمع في مستشفيات المدينة. كما أن الكثير من الشركات بدأت بتعليم الموظفين لغة الإشارة، وهي جهود جديدة نسبياً.

وأوضح أن أكثر ما يقلق ضعاف السمع عند مغادرتهم المنزل هو احتمال عدم فهمهم وعدم قدرتهم على إيصال ما يريدون للآخرين كما أنهم من أكثر الفئات حرماناً بين ذوي الإعاقة في مجال التعليم، مشيراً إلى أن نسبة الأشخاص ضعاف السمع الذين يلتحقون بالجامعة حوالي 1 من كل 1000 بينما يصل هذا المعدل إلى حوالي 11% بالنسبة لضعاف البصر.

يذكر أن أصول لغة الإشارة التركية غير معروفة على وجه الدقة لكن الخبراء يتوقعون أن تكون خليفة للغة المستخدمة في العهد العثماني في عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي تميز بافتتاح أول مدرسة مخصصة للطلاب ضعاف السمع قبل أن يتم حظرها لسنوات بحجة أنها تعيق الجهود المبذولة لمساعدة ضعاف السمع على تعلم التحدث وقراءة الشفاه إلى أن تم رفع الحظر عنها عام 2005.