أردوغان: عقدنا لقاءات مثمرة مع قرغيزيا في اجتماع المجلس الاستراتيجي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنهم عقدوا لقاءات "مثمرة وصادقة للغاية" مع الجانب القرغيزي، ضمن إطار الاجتماع الخامس للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى.

جاء ذلك خلال مشاركته مع نظيره القرغيزي صدر جباروف، الخميس، في البرنامج الختامي لـ "منتدى ايسيق غول الدولي الرابع – جنكيز أيتماتوف"، الذي أقيم في مركز "بيش تبه" للمؤتمرات والثقافة، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأفاد أردوغان أنهم أقروا في الاجتماع الخطوات التي سيتخذونها في مجالات عدة مثل السياسة والاقتصاد والأمن ومكافحة الإرهاب والثقافة والتعليم.

وأضاف: "يسعدنا أن نرى أننا نتشارك المشاعر ذاتها مع أصدقائنا القيرغيزيين حول وصول علاقاتنا الثنائية إلى المستوى المطلوب".

وأكد تصميمهم على دعم كل خطوة من شأنها تعزيز أواصر الصداقة والأخوة بين البلدين.

وتطرق أردوغان خلال حديثه لأهمية دور الأدباء والكتاب في بلدان العالم التركي في تشكيل المخزون الثقافي والحضاري.

ووصف الأديب القرغيزي جنكيز أيتماتوف، بالنجم القطبي لجغرافيا تركستان، الذي يسطع في أرجاء العالم ويجمع القلوب.

وتابع: "نقل أيتماتوف من خلال أعماله الأدبية تاريخنا وثقافتنا وحضارتنا إلى الأجيال".

و أيتماتوف هو أحد الأسماء الرائدة في الأدبين الروسي والتركي وكذلك الأدب القرغيزي. ولد في الاتحاد السوفييتي، يوم 12 ديسمبر/ كانون أول 1928، من والدين من أصول تركية، هما رجل الدولة "توره قول أيتماتوف" (قرغيزي)، والفنانة المسرحية، "نعيمة أيتماتوف" (تتارية).