البيت الأبيض: بايدن يعطي أولوية للقائه المرتقب مع أردوغان

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعطى أولوية للقائه المرتقب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في أول جولة خارجية له، مؤكدة أن ذلك اللقاء سيكون "فرصة للدبلوماسية المباشرة وجهاً لوجه".

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها بساكي، الأربعاء، وهي على متن الطائرة التي تقل الرئيس بايدن، من واشنطن متوجهة إلى بريطانيا أولى محطات جولته الخارجية.

وردًا على سؤال حول تطلعات الإدارة الأمريكية بخصوص اللقاء المرتقب بين بايدن وأردوغان يوم 14 يونيو/حزيران الجاري ببروكسل، قالت بساكي "هذه العلاقة مع تركيا هي علاقة مع شريك بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، لنا معه موضوعات وفرص يتعين علينا العمل معًا بخصوصها بشكل بناء، فضلا عن وجود موضوعات تشهد خلافات قوية بيننا".

وبخصوص الموضوعات التي سيتناولها اللقاء المزمع عقده على هامش اجتماع الناتو، قالت بساكي "متأكدة من أنهما سيناقشان قضايا الأمن الإقليمي التي تؤثر على المجتمع العالمي، بالإضافة إلى فيروس كورونا المستجد، فضلا عن الاقتصاد. ومع اقتراب موعد الاجتماع، سيكون لدينا المزيد من التفاصيل."

وبدأ بايدن، الأربعاء، أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في يناير/كانون ثان الماضي، وستكون بريطانية محطته الأولى حيث من المنتظر أن يلتقي رئيس وزرائها، بوريس جونسون، والملكة إليزابيث الثانية، على أن يشارك في قمة مجموعة السبع الكبار (جي7) بين يومي 11 و13 يونيو الجاري",

ويوم 13 يونيو من المنتظر أن يتوجه بايدن لبروكسل، للمشاركة بقمة الناتو التي ستنعقد اليوم التالي 14 من الشهر، وسيلتقي الرئيس أردوغان باليوم نفسه، ليكون بذلك أول رئيس يلتقيه وجهًا لوجه منذ توليه الرئاسة، وسيتناولان العلاقات الثنائية بشكل مفصل.

وفي 15 يونيو يشارك بايدن في القمة الأمريكية - الأوروبية، واليوم التالي من المنتظر أن يلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بمدينة جنيف السويسرية.