أردوغان: قمة الناتو فرصة لبحث العلاقات مع واشنطن وباريس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" تعد فرصة لبحث العلاقات بين أنقرة وكل من واشنطن وباريس.

جاء ذلك في تصريحات صحفية الجمعة، عقب افتتاح مسجد "شهريبان هاتون" في حي أوسكودار بإسطنبول.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى قمة الناتو المقررة في 14 يونيو/حزيران الجاري في بروكسل، وزيارته المنتظرة إلى أذربيجان عقب القمة.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا من بين أقوى خمس دول في الناتو.

وحول لقائه الثنائي المرتقب مع نظيره الأمريكي جو بايدن ببروكسل، قال أردوغان :" خلال قمة الناتو ستتاح لنا الفرصة لبحث العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة مع السيد بايدن".

وبشأن لقائه المرتقب مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أفاد أردوغان: "ستتاح لنا الفرصة لمناقشة الجوانب الإيجابية والسلبية للعلاقات التركية الفرنسية".

وأشار إلى أن اللقاء مع ماكرون يأتي على خلفية طلب من الأخير لعقد لقاء ثنائي على هامش قمة الناتو، وذلك في معرض رده على سؤال بهذا الخصوص.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أنه سيلتقي العديد من الزعماء خلال قمة الناتو بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال إن آخر لقاءاته الثنائية على هامش القمة سيكون مع الرئيس الأمريكي ومن ثم سيتوجه إلى أذربيجان، حيث سيحط في مدينة فضولي أولا.

ولفت إلى أنه بعد ذلك سيتوجه إلى مدينة شوشة (المحررة من الاحتلال الأرميني في إقليم قره باغ) حيث يلتقي نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وأردف: "سألتقي أخي علييف في شوشة وسنوقع اتفاقية ثنائية شاملة بين البلدين"

وبشأن احجام أرمينيا عن تسليم خرائط الألغام التي خلفتها في "قره باغ" إلى أذربيجان، قال إن تركيا ستتابع هذا الملف وستحث الأطراف المعنية على التعاون لحل هذا الموضوع.

في سياق منفصل، قال الرئيس أردوغان أن تركيا أجرت حتى اليوم أكثر من 32 مليون عملية تطعيم ضد كورونا، كما لفت إلى أن اللقاحات المحلية أيضا باتت على وشك الاستخدام.

وأعرب الرئيس أردوغان عن ثقته بأن تركيا ستشهد تسارعا في عجلة السياحة قريبا، مشيرا أن وفدا روسيا سيزور مدينة أنطاليا التركية لإجراء مباحثات بشأن السياحة.