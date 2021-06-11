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ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي التركي على أساس سنوي بنسبة 4.5%

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 11.06.2021 12:58
DHA (DHA)

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا على أساس سنوي بنسبة 4.5 بالمائة، في الربع الأول من 2021 مقارنة بالفترة نفسها من 2020، وفق ما أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية اليوم.

ونشرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا، الجمعة، إحصاءات الإنتاج للفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2021.

وأشارت المعطيات إلى ارتفاع مؤشر إنتاج الفرد في القطاع الصناعي بنسبة 3.4 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفع المؤشر المعدل حسب التقويم بنسبة 3.4 بالمائة في الربع الأول من 2021 مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

وانخفض المؤشر المعدل حسب التقويم والمؤثرات الموسمية بنسبة 0.1 بالمائة، في الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع الأخير من 2020.

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