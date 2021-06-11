الرئيس الفرنسي يؤكد ضرورة الحوار مع الجانب التركي

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة التحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، رغم الخلافات في وجهات النظر بين البلدين.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقده الخميس، بقصر الإليزيه، إنه يرغب بلقاء أردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، المقرر أن تبدأ ببروكسل الاثنين المقبل.

وأضاف أن "هذا أمر جيد، فنحن بحاجة لرؤية بعضنا البعض".

وأشار ماكرون إلى وجود خلافات عميقة في وجهات النظر مع أردوغان، مضيفا: "يجب أن نتحدث مع بعضنا رغم الخلافات في وجهات النظر، وينبغي علينا أن نواصل ذلك".

وأوضح أنه يرغب بالحديث مع أردوغان عن "ملفات سوريا وليبيا وإقليم قره باغ ومكافحة التطرف".

وذكر أنه سيبلغ أردوغان بأن "مكافحة التطرف لا يستهدف قطعا الدين الإسلامي"، وفق تعبيره.

وأضاف أن سيبحث مع أردوغان مجالات التعاون بين البلدين.