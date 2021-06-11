وفد تركي رفيع يزور ليبيا قبل قمة الناتو بتوجيهات من أردوغان

يعتزم وفد تركي رفيع المستوى وبتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان، إجراء زيارة إلى ليبيا قبل قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المزمعة الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الجمعة، أن الوفد برئاسة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو سيضم وزيري الدفاع خلوصي أكار والداخلية سليمان صويلو، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

كما يضم الوفد رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، فيما لم يذكر البيان تاريخ الزيارة.

ومن المقرر أن تستغرق الزيارة يوما واحدا، يلتقي خلالها الوفد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، وتشهد عقد لقاءات مع النظراء الليبيين.

كما من المقرر أن يلتقي الوفد التركي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.