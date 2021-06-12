تشاوش أوغلو: تعاوننا مع طرابلس سيتواصل من أجل استقرار ليبيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن التعاون بين أنقرة وطرابلس سيتواصل من أجل استقرار وازدهار ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة للوزير عبر حسابه على "تويتر"، السبت، حول لقاءاته المنفصلة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ونائبي رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وموسى الكوني.

وقال تشاوش أوغلو "التقيت رئيس الحكومة، الدبيبة، وأكدنا دعمنا لليبيا، قبيل مؤتمر برلين الثاني، وسيستمر تعاوننا من أجل ليبيا آمنة ومستقرة ومزدهرة".

وشارك في اللقاءات من الجانب التركي وزيري الدفاع خلوصي أقار والداخلية سليمان صويلو، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

إلى جانب رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

وفي وقت سابق السبت، ذكر بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن وفدا رفيع المستوى يزور طرابلس، لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية مع المسؤولين الليبيين.