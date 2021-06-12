قالن وسوليفان يبحثان العلاقات التركية الأمريكية وقضايا إقليمية

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية.

وأفاد بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية، السبت، أن المباحثات بين قالن وسوليفان جرت عبر اتصال هاتفي.

وأضاف أن الجانبين بحثا قضايا إقليمية عدة مثل المستجدات في كل أفغانستان، وسوريا، وليبيا، وشرقي المتوسط، وجزيرة قبرص.

كما تناول قالن وسوليفان تفاصيل وملفات اللقاء المرتقب بين الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي جو بايدن، خلال قمة زعماء الناتو في بروكسل الاثنين القادم.

وأردف البيان أن الجانبين أكدا على ضرورة تطوير العلاقات التاريخية بين تركيا والولايات المتحدة، الحليفين القويين في الناتو، بناء على أجندة إيجابية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.

كما اتفق المسؤولان التركي والأمريكي على أهمية بحث كافة الملفات الثنائية بين البلدين، وفق أسس الاحترام والمصلحة المتبادلة.