والي شانلي أورفة يزور رأس العين السورية ويلتقي ممثلي الطائفة السريانية

قام والي "شانلي أورفة"، عبد الله أرين، بجولة تفقدية إلى مدينة رأس العين المحررة من الإرهاب شمالي سوريا، التقى خلالها ممثلي الطائفة السريانية في المدينة.

وأكدت ولاية شانلي أورفة في بيان، الجمعة، استمرار أنشطة المساعدات في المنطقة التي سادت فيها أجواء من السلام والاستقرار، بتنسيق من مركز الدعم المعني بسوريا التابع للولاية.

واستمع أرين لطلبات ممثلي الطائفة السريانية واقتراحاتهم، وأعطى تعليماته للفريق العامل في المنطقة حول الخدمات الجديدة التي سيتم تقديمها لهم.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.