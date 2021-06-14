أردوغان وجونسون يتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في عدة مجالات

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية. واتفق الزعيمان خلال اللقاء على تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات عدة، بما فيها التجارة والدفاع.

ولفت البيان إلى أن الزعيمين بحثا مكافحة جائحة فيروس كورونا، وسير عمليات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس في كلا البلدين.

واتفق أردوغان وجونسون حول أهمية العمل معا من أجل التغلب على الجائحة، واستئناف رحلات السفر بين تركيا والمملكة المتحدة.

كما اتفقا على العمل من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات عدة، بما فيها التجارة والدفاع.

من ناحية أخرى، تناول الزعيمان سلسلة قضايا خارجية بما في ذلك سوريا وليبيا وأفغانستان.

وأعرب جونسون عن ترحيب بلاده بتراجع التوتر شرقي المتوسط (بين تركيا واليونان)، وأكد أهمية الوصول إلى حل في قبرص (المقسمة بين القبارصة الأتراك والروم) برعاية الأمم المتحدة.

وفق مراسل الأناضول، استمر اللقاء المغلق بين أردوغان وجونسون، 25 دقيقة، في مقر "الناتو".

وحضر اللقاء من الجانب التركي، وزيرا الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ومتحدث حزب العدالة والتنمية (الحاكم) عمر تشليك، ورئيس الوفد التركي في الجمعية البرلمانية للناتو، عثمان أشقين باك.