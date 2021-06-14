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أردوغان يلتقي نظيره الليتواني واللاتفي في بروكسل قبيل قمة الناتو

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 14.06.2021 10:51
آخر تحديث في 14.06.2021 10:56
أردوغان يلتقي نظيره الليتواني واللاتفي في بروكسل قبيل قمة الناتو

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيريه الليتواني غيتاناس ناوسيدا واللاتفي إغيلس ليفيتس في بروكسل، قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الاثنين.

واستمر اللقاءان المغلقان لمدة 20 و25 دقيقة على التوالي.

ويرافق الرئيس أردوغان في زيارته، عقيلته أمينة، ووزيري الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

كما يرافقه أيضا المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ومتحدث حزب العدالة والتنمية عمر جليك، ورئيس الوفد التركي في الجمعية البرلمانية للناتو، عثمان أشقن باك.

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