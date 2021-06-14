بايدن حول لقائه بأردوغان: كان اجتماعا جيدا للغاية

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اجتماعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، على هامش قمة حلف الناتو بأنه كان "جيدا للغاية".

وقال بايدن في تصريح عقب اللقاء الذي يعد الأول منذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني الماضي إنه كان "اجتماعا جيدا للغاية".

وانتهى اللقاء الثنائي بين الرئيسين التركي والأمريكي، على هامش قمة "الناتو" في بروكسل، حيث استغرق 45 دقيقة.

وعقب اللقاء الثنائي، بدأ اجتماع على مستوى وفدي البلدين.

وقبل لقاء بايدن، التقى الرئيس التركي أيضًا بقادة العالم الآخرين خلال القمة، بمن فيهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وفي وقت سابق الاثنين، انطلقت أعمال قمة "الناتو"، بمشاركة زعماء وقادة دول الحلف البالغ عددها 30 دولة.